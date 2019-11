Primavera U19, Inter Roma: pirotecnico primo tempo tra le due squadre

Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni va in scena il big match del Campionato Primavera tra Inter e Roma. I baby nerazzurri di Armando Madonna cercano di riscattarsi dopo il ko subito in trasferta contro il Genoa per 4-3.



Modulo semplice per l’Inter: 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Mulattieri e Fonseca, panchina per Vergani.



Avvio in salita: al 16esimo minuto, dopo l’ingresso in campo di Plesnierowicz al posto di Bianda, i giallorossi passano in vantaggio grazie alla rete di Estrella che batte Stankovic sul primo palo per la rete che apre le marcature.



Al 23esimo c’è il raddoppio della Roma e a mettere la firma sul tabellino dei marcatori è di nuovo Estrella.



Al 31esimo arriva il gol dell’1-2: i nerazzurri accorciano grazie a Schirò, che con un destro rasoterra supera Cardinali. Successivamente è Fonseca a riacciuffare il risultato, precisamente sei minuti dopo quando su assist di Colombini batte il portiere di prima intenzione. Doccia fredda nel finale della prima frazione: la Roma segna il terzo gol sempre col solito Estrella riportandosi avanti.



2-3 per il club capitolino alla fine dei primi quarantacinque minuti.