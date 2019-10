Primavera U19, Inter inarrestabile. Successo anche in Youth League

L'Inter Primavera allenata da Armando Madonna ottiene un altro successo: battuto il Barcellona in Youth League per 3-0 con le reti di Oristanio, Gianelli e Colombini (il primo a segno con un calcio di punizione al bacio).



Attraverso questa vittoria l'Inter si porta in testa al Gruppo F a punteggio pieno dopo due giornate.



Supremazia da parte dei baby-nerazzurri, che dopo aver giocato una seconda frazione di gioco frizzante e da incorniciare espugnano anche l'Estadi Johan Cruijff.