Primavera U19, Borussia Inter: primo tempo a reti bianche

Termina a reti bianche il primo tempo tra Borussia e Inter: le due squadre, durante l’incontro della Youth League non riescono a sbloccare il risultato.



Armando Madonna e i suoi cercano di continuare il trend positivo nel corso della competizione: nerazzurri in testa al girone ma finora, nel corso della sfida contro il BVB, i giovani allenati dal tecnico di Alzano Lombardo non sono riusciti a trovare il primo timbro utile per indirizzare sui giusti binari la partita.



Dopo i primi quarantacinque minuti termina sul punteggio di 0-0, tutto si deciderà nella seconda frazione di gioco dopo l’inizio che ha visto il tabellino dei marcatori ancora senza nessun iscritto.