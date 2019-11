Primavera U19, Borussia Inter: Fonseca si esprime prima del match

Fonseca si esprime sul match imminente contro il Borussia Dortmund: il giocatore allenato da Armando Madonna non sottovaluta l'incontro della Youth League e avvisa i suoi per il match di oggi.



In seguito anche parole sulle ambizioni del club, intenzionato a passare al turno successivo in testa al gruppo F. Ma adesso la sua attenzione è rivolta al match ostico contro il club tedesco e alla partita difficile che a detta del baby nerazzurro sarà complicata.



Ecco le sue parole ai canali ufficiali dell'Inter: "Adesso abbiamo il ritorno, è una partita difficile ma dobbiamo farci trovare pronti e dobbiamo prendere i tre punti. Vogliamo passare da primi del girone"