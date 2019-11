Primavera, Slavia Praga Inter: ko per i baby nerazzurri

I baby nerazzurri allenati da Armando Madonna escono sconfitti dallo Stadión Na Chvalech di Praga. Lo Slavia fissa il risultato sul 4-1.



Rimandato quindi il discorso della qualificazione alla fase successiva della Youth League. Opportunità sprecata quella dei giovani di Interello, che con un successo avrebbero staccato il pass verso il prossimo turno della competizione



Dopo la rete durante la prima frazione di gioco di Fonseca lo Slavia effettua il ribaltone firmando un poker nei novanta minuti. Tripletta per Joao Felipe e a mettere il punto esclamativo sull’incontro è Cerv al minuto 53. Brusca frenata in Europa per l'Inter, che rimedia una sconfitta nel girone.