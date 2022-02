Primavera, le formazioni ufficiali di Juve-Inter: Zuberek titolare

Primavera, quarta giornata del girone di ritorno del campionato.

L'Inter di Chivu, tornata alla vittoria la scorsa settimana contro il Bologna dopo tre gare senza i tre punti, sfida la Juventus di Bonatti, quarta in classifica a +2 sui nerazzurri, stabili al quinto posto. Il tecnico nerazzurro ripropone il rombo con Rovida in porta, in difesa la novità è rappresentata da Silvestro schierato a sinistra con Zanotti sulla corsia opposta e la coppia Hoti-Fontanarosa in mezzo.

Centrocampo classico con Casadei, Sangalli e Fabbian, sulla tre quarti torna Peschetola dopo la squalifica. Grande attesa per il polacco Zuberek, alla prima da titolare con l'Inter: con lui in avanti il confermato Jurgens. Calcio di inizio adesso, alle ore 13.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter:

JUVENTUS: 1 Senko; 2 Savona, 3 Turicchia, 4 Omic, 7 Hasa, 9 Cerri, 11 Iling-Junior, 13 Muhamerovic, 19 Fiumano, 26 Sekularac, 29 Maressa.

A disposizione: 30 Daffara, 35 Vinarcik, 5 Nzouango, 6 Citi, 10 Bonetti, 14 Mulazzi, 16 Rouhi, 17 Chibozo, 25 Mbangula, 27 Galante, 28 Strijdonck, 37 Nonge. Allenatore: Andrea Bonatti

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 19 Silvestro; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 10 Iliev, 16 Cecchini, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 37 Peretti, 38 Carboni V. Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Federico Fontani (sez.Siena)

Assistenti: Cerilli - Monaco