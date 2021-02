Primavera, l’Inter surclassa il Milan nel derby! 3-0, doppietta di Satriano

A pochi giorni da quello dei “grandi”, l’Inter Primavera travolge il Milan per 3-0 nel derby che vale il big-match della 10° giornata di campionato (partito in ritardo, lo ricordiamo, a causa dei problemi derivati dal Coronavirus).

Una prestazione autorevole da parte dei ragazzi di Madonna, che trovano il vantaggio al 20’ minuto grazie ancora a Satriano, che dopo la doppietta a Sassuolo si conferma l’uomo più in forma tra i nerazzurri. L’ex Nacional è lucido nello sfruttare lo svarione difensivo di Michelis, e firma l’uno a zero.

Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi: Wieser tocca per Vezzoni, che dal limite dell’area scarica il pallone all’angolino, dove Jungdal non può arrivare.

La reazione del Milan non c’è, e allora è ancora Satriano a punire i rossoneri al 42’. Difesa milanista allo sbando, Oristanio (grande prova anche la sua) è abilissimo nel favorire il colpo di testa sottomisura del bomber nativo di Montevideo. 3-0, l’Inter dilaga.

Nel secondo tempo i nerazzurri spingono meno, e il Milan prova ad affacciarsi in avanti. La sensazione tuttavia è che la squadra di mister Giunti non sia mai davvero entrata in partita, e per l’Inter è un gioco da ragazzi mantenere intatto il vantaggio e mettere in ghiaccio i tre punti.

Dopo la beffa di Sassuolo, dunque, la reazione interista è veemente e fondamentale. Vittoria psicologicamente necessaria per i ragazzi di Madonna: tra tre giorni infatti arriva la Juventus, per concludere una settimana davvero intensa. Per il Milan, invece, è notte fonda.