Primavera, l'Inter sotto a Genova alla fine del primo tempo

Un'Inter volitiva in campo, ma non sufficientemente per impensierire più di tanto la porta difesa da Agostino. Alla fine del primo tempo, i ragazzi di Madonna sono sotto a Genova, con i rossoblu in gol al quinto minuto con Della Pietra, bravo a battere in uscita Stankovic dopo la bella imbucata in verticale di Kallon.

I nerazzurri reagiscono ma per ora restano a bocca asciutta: addirittura c'è da registrare un cambio per infortunio tra gli ospiti, con Sangalli costretto ad uscire dopo uno scontro aereo con lo stesso Kallon: al suo posto dentro Squizato.

Sul finire del primo tempo, un super Stankovic para un calcio di rigore a Besaggio tenendo l'Inter ancora in partita. Il Genoa non scappa, vedremo se nella ripresa i nerazzurri troveranno la forza di rimetterla in piedi.