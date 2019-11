Primavera Inter, Youth League: ko per i baby nerazzurri contro il Borussia

Termina 2-1 per il Borussia la sfida della Youth League: l’Inter dopo aver riacciuffato in un primo momento la partita grazie al gol di Vergani subisce dopo cinque minuti il raddoppio giallonero, che consegna al club tedesco i tre punti.



Armando Madonna e i suoi escono sconfitti dal rettangolo verde: i nerazzurri rimangono con nove punti, ma subiscono una brusca frenata dopo un periodo di imbattibilità nella competizione.



La doppietta di Knauff ferma il trend positivo registrato negli ultimi impegni europei, con i giovani allenati dal tecnico di Alzano Lombardo che subiscono il terzo ko considerate anche gli scontri in campionato.



Al termine dell’incontro i baby nerazzurri escono sconfitti, ma nonostante il verdetto beffardo del campo resta immutata la prima posizione nel gruppo F.