Primavera Inter, settore giovanile premiato a Coverciano

L'Inter ha ricevuto il premio "Grassroots Awards 2019 Best Professional Football Club". In qualità di vincitore del premio a livello nazionale, la candidatura nerazzurra è stata proposta anche alla Uefa per la selezione del "Uefa Grassroots Awards" anche a livello europeo.

A ritirare il riconoscimento, oltre ad Annalisa Novembre - project manager del Settore Giovanile nerazzurro - era presente Paolo Migliavacca, coordinatore tecnico dell'attività di base, che nel suo intervento ha illustrato tutti i progetti premiati a cominciare dalle scuole calcio fino a passare per i centri di formazione.



Soddisfazione per la società, specialmente per il vivaio che viene riconosciuto dalla FIGC a Coverciano.