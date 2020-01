Primavera Inter: pareggio per i baby nerazzurri contro il Cagliari

I baby nerazzurri di Armando Madonna pareggiano nel big match ad alta quota del Campionato Primavera. Contro il Cagliari finisce in parità con una rete per parte. 1-1 il risultato finale.



Per il club sardo ci ha pensato Gagliano ad aprire le marcature durante i primi minuti della seconda frazione di gioco. Successivamente l'Inter riesce a riacciuffare la partita grazie al gol di Mulattieri.



L'incontro conclusivo del girone d'andata per i giovani di Interello si chiude con un pareggio. Con una gara da recuperare e dopo il verdetto ad Asseminello l'Inter si trova sempre a meno cinque dal secondo posto, proprio dietro al club rossoblu.