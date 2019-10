Primavera Inter, festeggiato il decennale dei centri di formazione: la nota

Il quartier generale dell'Inter ha ospitato la giornata dedicata ai 10 anni dalla nascita dei Centri di Formazione della squadra. Tra i presenti anche Beppe Marotta, oltre a Roberto Samaden e il presidente del settore giovanile scolastico Vito Tisci.

L'evento si è aperto attraverso il ringraziamenti a tutte le persone presenti da parte di Samaden, per le idee creative e positive legate al vivaio. Per l'Inter, ha spiegato il direttore delle giovanili nerazzurre, si tratta di un enorme investimento non solo dal punto di vista dei tesserati ma anche sociale.



I risultati sono evidenti: 149 i tesserati nelle accademie, e ora giocano tra Serie A, B, Lega Pro. Non solo: secondo quanto appreso su Inter.it i nerazzurri sarebbero gli unici ad avere un centro di formazione rivolto anche al calcio femminile.