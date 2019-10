Primavera, Inter Borussia Dortmund: pioggia di gol al Breda

La giovane Inter stupisce anche in Europa: la squadra allenata da Armando Madonna batte il Borussia nel match della Youth League.



Dopo i gol di Persyn e Fonseca nella prima frazione di gioco, la Beneamata arrotonda il risultato. Con una grande incornata è sempre Fonseca a siglare il terzo gol, stavolta negli sviluppi di un corner tirato da Squizzato.



Il poker a tinte nere e blu lo firma di nuovo Fonseca, approfittando di un errore dal dischetto di Vergani. Partita da dimenticare per la squadra ospite: Raschl si fa parare un rigore da Pozzer, con quest’ultimo che indirizza l’incontro sui binari nerazzurri.



L’Inter, grazie a questo prezioso successo, rimane stabilmente alla prima posizione del girone. Dopo la spedizione catalana arriva anche il trionfo in casa al Breda. A farne le spese stavolta sono i tedeschi del BVB. 4-1 il risultato finale.