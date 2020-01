Primavera Inter, baby nerazzurri sconfitti nel recupero dell'ottava giornata

Nel recupero dell'ottava giornata i baby nerazzurri di Armando Madonna escono sconfitti dal Centro Sportivo Garrone: l'Inter perde contro la Sampdoria, 2-1 per i blucerchiati al triplice fischio.



La formazione ligure apre le marcature durante la prima frazione di gioco: al quarantesimo minuto ci pensa D'Amico a segnare la rete del vantaggio. Nel secondo tempo arriva il raddoppio firmato Rocha Lima con quest'ultimo che batte Stankovic dopo aver sfruttato un cross teso dalla fascia sinistra. Nei minuti conclusivi della sfida ci pensa Casadei a riaprire la partita: il classe 2003 riesce col mancino a battere l'estremo difensore.



Per i giovani di Interello arriva il ko nella spedizione a Genova, rimane immutata la terza posizione in campionato. Trasferta amara, con il primo ko del 2020 per la primavera nerazzurra.