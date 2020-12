Primavera in prestito, oggi terza panchina consecutiva per Esposito

La Spal di Pasquale Marino, quest'oggi, era impegnata sul campo dell'Ascoli di Andrea Sottil per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, per poter rimanere agganciata al treno delle prime posizioni in classifica.

I ferraresi, però, sono usciti sconfitti dalla partita con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta Abdelhamid Sabir, rimanendo, così, bloccati in quarta posizione, in attesa che le altre formazioni giochino il loro turno.

Per quanto riguarda l'Inter, una notizia poco positiva è dovuta al fatto del mancato impiego di Sebastiano Esposito, rimasto per tutta la partita in panchina, nonostante il risultato da recuperare. Per il talento di scuola Inter, questa, rappresenta la terza panchina consecutiva dopo quelle contro Venezia e Lecce. Esposito, dopo un inizio da titolare fisso ed un gol, è scalato indietro nelle gerarchie e adesso si ritrova a dover recuperare terreno.