L'Inter Primavera pareggia e vola in vetta alla classifica

Finisce 0-0 il big match tra Inter e Atalanta valido per la quindicesima giornata del campionato Primavera. Ad Interello i ragazzi di mister Madonna, nonostante una lunga sofferenza nell'arco della partita, ottengono il decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Per 48 ore i nerazzurri saranno primi a +1 sulla diretta rivale: la Roma.

Una prestazione di collettivo, con molta grinta e cuore. Nonostante molta sofferenza per gli attacchi dei bergamaschi, i nerazzurri riescono a strappare un pareggio fondamentale in ottica classifica. Un grazie, da parte dei compagni, deve andare nei confronti di Rovida che ancora una volta è risultato il migliore in campo con le sue parate.

I ragazzi di Madonna hanno concluso il match in 10 per l'espulsione di Sangalli. Mercoledì i nerazzurri sono attesi dai quarti di Coppa Italia contro la Lazio, mentre nel prossimo fine settimana andranno in Liguria ad affrontare la Sampdoria. Sarà una settimana impegnativa che farà capire le ambizioni della rosa.