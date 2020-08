Inter Youth League, in campo contro il Rennes: a Nyon di scena gli ottavi

Inter Youth League, è tempo di ripresa anche per la formazione primavera dei nerazzurri che questo pomeriggio a Nyon saranno impegnati negli ottavi di finale contro i francesi del Rennes. Il match - che doveva essere disputato l'11 marzo in piena emergenza - verrà recuperato in campo neutro. Una sfida interessante per i nerazzurri di Madonna che nonostante i rimaneggiamenti da mettere in atto, cercheranno di passare il turno.

Questo pomeriggio - alle ore 15.00 - la Primavera scenderà in campo con alcune assenze tra giocatori convocati in prima squadra ed altri che hanno lasciato il club. Ricordiamo che i ragazzi di Armando Madonna potranno disputare il match grazie alla sentenza UEFA - dell'11.03.2020 - con la quale dichiarava di aver chiuso il procedimento disciplinare contro F.C. Internazionale dopo la decisione del presidente Steven Zhang di non far scendere in campo a marzo causa Coronavirus. Con l'accordo tra i due club e in linea con i valori della competizione il match si è deciso che sarebbe stato recuperato alla ripresa di tutte le competizioni per club.

Chi tra le due squadre passerà incontrerà una tra Juventus e Real Madrid che saranno impegnate sempre questo pomeriggio alle ore 18.00.