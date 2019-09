Inter Tv - Madonna si esprime sul successo contro la Fiorentina: le parole

Armando Madonna, ai microfoni di Inter Tv, ha commentato la vittoria contro la Fiorentina:



"Al di là dei risultati, le prestazioni mi sono sembrate in crescita. Tutti i ragazzi stanno facendo bene e questo è il modo migliore per iniziare".

"Questa partita non era facile da vincere, i ragazzi hanno dimostrato intensità, voglia e carattere. Ed è proprio l'entusiasmo a fare la differenza".



Sulla prossima sfida: "Trovare continuità nelle nostre prestazioni è la cosa più importante in questo avvio di stagione. I risultati ci devono aiutare a prendere consapevolezza, a essere più sciolti nelle giocate, a trasformare i movimenti in automatismi".