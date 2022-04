Inter, senti Casadei: le parole del giovane centrocampista nerazzurro

Cesare Casadei si racconta.

Il giovane centrocampista, dominante nel corso di questa stagione nella primavera interista guidata da una vera e propria leggenda nerazzurra Christian Chivu, ha risposto alle domande di gazzetta.it, parlando del suo ruolo attuale e delle prospettive per il futuro.

Quest'anno Casadei ha già fatto registrare 12 gol e 4 assist in campionato con la primavera, e molti addetti ai lavori lo considerano uno dei giovani più talentuosi del panorama calcistico nostrano. Il centrocampista si dice "molto contento di come sta andando". "Cerco sempre di fare qualcosa di più rispetto a quanto ho già fatto".

Casadei appare umile e concentrato sulla stagione in corso: "So di dover migliorare, lavoro tutti i giorni con il mister. E lo faccio pensando all’obiettivo collettivo, che è quello di vincere lo scudetto".

Ha successivamente proseguito elogiando il lavoro di Chivu sulla panchina della primavera dell'Inter, sottolineando i meriti del mister nella sua crescita personale e in quella della squadra tutta.

Rispondendo alla domanda riguardo ai giocatori cui più si ispira, il classe 2003, ha dichiarato di ispirarsi ai due pilastri della mediana dell'Inter dei "grandi", vale a dire Brozovic e Barella, cui "ruberebbe" rispettivamente serenità con la palla tra i piedi e intensità.

Casadei appare molto consapevole nel parlare del paragone, proposto ripetutamente, con Milinkovic-Savic della Lazio: "Mi piace molto per le caratteristiche che ha e per come gioca, è un calciatore da cui prendo spunto. Ma per arrivare a quei livelli bisogna lavorare tanto".

Interrogato invece sulle sensazioni provate nell'allenarsi con la prima squadra nelle occasioni in cui vi si è aggregato, risponde che questa "è una bella soddisfazione e un’opportunità per crescere e migliorarsi. Ma la mia priorità resta la Primavera".

Chiosa finale su Simone Inzaghi, definito un grande allenatore che "ci sa fare con i giocatori".