Inter Sampdoria Primavera, al Breda termina 3-0: in gol anche Esposito

Buona la prima per i ragazzi della Primavera dell'Inter allenata da Armando Madonna. All'esordio in Primavera 1TIM, i nerazzurri hanno superato in casa per 3-0 la Sampdoria di Mister Felice Tufano.

Ad aprire le danze al minuto 24 è stato il solito Sebastiano Esposito. La prima frazione di gioco, tra cambi di fronte repentini, termina 1-0 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo il ritmo si mantiene alto, ma la squadra di Madonna chiude definitivamente la partita solo nei minuti finali. All'89' ad aumentare il vantaggio interista è stato Squizzato, mentre a due minuti dal termine con un diagonale sinistro a chiudere i conti ci ha pensato Oristanio.