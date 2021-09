Inter Primavera, tre punti in Youth League e sfida all’Empoli

L’Inter Primavera compie un passo molto importante per il passaggio del girone di Youth League dopo la vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk grazie alla rete del solito Cesare Casadei che, nelle ultime settimane, sembra essere tornato il giocatore che tutti abbiamo conosciuto nella passata stagione - clicca qui per scoprire chi è il giovane nerazzurro.

Una partita ben giocata dagli uomini di Chivu, dopo che, nel week-end, i baby nerazzurri erano stati sconfitti in malo modo, per 2-0, da una Juventus in crisi di risultati fornendo una prestazione non all’altezza. Contro la squadra ucraina, la musica è stata decisamente diversa e il risultato importante perché permette all’Inter Primavera di andare a quota 4 punti nel girone di Youth League, a pari punti con il Real Madrid, con la possibilità di allungare ancora in classifica, visto lo scontro contro l’Under-19 dello Sheriff, unica squadra ancora a quota 0 nel tabellino dei punti – lo Shakhtar ne ha 3.

Adesso bisogna dimenticare in fretta la vittoria, per pensare subito all’Empoli, in una sfida che, la passata stagione, ha dato una cocente delusione visto che la squadra toscana eliminò in semifinale scudetto proprio l’Inter Primavera - clicca qui per leggere il commento alla gara - , in una partita rocambolesca. I nerazzurri dovranno riprendere la corsa ai 3 punti, per non rischiare di staccarsi troppo dalle prime posizioni e per continuare il percorso di crescita fatto di piccoli passi interrotto bruscamente contro la Juventus.

L’Inter Primavera potrà contare, finalmente, come detto, su un Casadei a pieno regime, dopo non essere stato in perfette condizioni visto il covid che lo ha colpito questa estate, per un giocatore che, probabilmente, rappresenta il vero fiore all’occhiello dell’Inter Primavera di Christian Chivu. Adesso, testa al campionato, c’è un difficile Empoli da affrontare.