Inter Primavera, superiorità numerica non sfruttata: con la Roma è 1-1

Pareggio deludente per l'Inter Primavera.

I ragazzi di Christian Chivu, impegnati nella trasferta di Trigoria contro la Roma nella gara valevole per la 25 esima giornata di Primavera 1TIMVision, hanno pareggiato 1-1 nonostante l'uomo in più. Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie ad un gioiello su punizione siglato da Casadei con Voelkerling che ha rimesso le cose in pari verso il tramonto del primo tempo.

La seconda frazione di gioco è ripartita con entrambe le squadre alla ricerca della rete del vantaggio ma con la Roma che al minuto 70 perde Ndiaye a causa di un fallo su Carboni che gli ha fatto procurare il secondo cartellino giallo. Da qui in poi l'Inter tenterà in ogni modo di sfruttare la superiorità senza però raggiungere il risultato sperato. Dunque, a Roma termina 1-1.