Inter Primavera, semifinale Scudetto contro l'Empoli. Casadei...

L’Inter di Armando Madonna si è qualificata per le fasi finali del campionato di Primavera 1, ed è pronta a sfidare l'Empoli per il penultimo atto della strada che porta verso il sogno di bissare lo Scudetto conquistato dai fratelli maggiori della prima squadra. Domenica 27 giugno alle ore 18 ci sarà proprio Inter-Empoli: la squadra di Armando Madonna affronterà quella di Buscè nella semifinale valida per il campionato Primavera 1 TIM. I toscani, nel 1° turno playoff, hanno sconfitto la Juventus 2-1 garantendosi un posto nelle prime quattro. Completano il tabellone Sampdoria (vincitrice regular season) e Atalanta, in campo sabato 26 alle 18 nell'altra semifinale.

Tra i protagonisti della formazione nerazzurra è impossibile non nominare Cesare Casadei. Armando Madonna, allenatore della Primavera dell’Inter, intervistato da “La Giovane Italia” ha speso delle bellissime parole nei suoi confronti: “Nonostante sia uno dei ragazzi più piccoli del gruppo in termini di età, Cesare ha dimostrato grandi potenzialità che lo rendono un prospetto da seguire con grande attenzione. Lo stacco aereo e il colpo di testa sono sicuramente le sue doti migliori, rendendolo un autentico dominatore dell’aria anche grazie al metro e novanta sul quale può contare”. Cesare è uno dei prospetti di maggiore interesse del panorama calcistico nazionale, le qualità e le potenzialità ci sono tutte per riuscire ad affermarsi anche tra i grandi.

Adesso la sfida più difficile: trascinare l'Inter al bis, dopo lo Scudetto della prima squadra.