Inter Primavera, i nerazzurri trionfano 2-0 contro la Spal: il report

Bel trionfo per l'Inter Primavera contro la Spal di Mister Fabrizio Piccareta.

Nella sfida valida per la 15esima giornata di Primavera 1TIMVision, i ragazzi allenati da Cristian Chivu hanno superato in trasferta i ferraresi per 2-0. La prima frazione di gioco, salvo due squilli targati Casadei e Jurgens per gli ospiti, vedo come attore principale l'equilibrio assoluto.

Nella seconda parte di gara, precisamente al minuto 73', l'estremo difensore della Spal Rigon respinge male un tiro di Silvestro che finisce sui piedi di Fabbian che fa 1-0. Sette minuti più tardi, il nerazzurro Peschetola mette la sua firma sulla palla che regala il 2-0 alla propria squadra, con la Spal incapace di reagire e tentare di agguantare almeno il pareggio.