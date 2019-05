Inter Primavera, definito il calendario delle Final Four: date e orari

L'Inter Primavera è arrivata seconda in campionato, piazzamento che ha qualificato i nerazzurri direttamente alla semifinale scudetto. La squadra di Armando Madonna, che ha cambiato molti giocatori rispetto alla passata stagione, dovrà difendere il titolo vinto negli ultimi due anni.

La squadra da battere sarà ancora una volta l'Atalanta. I nerazzurri di Bergamo hanno concluso al primo posto e sono i favoriti per la vittoria finale. Oggi, è stato ufficializzato il programma delle Final Four.

Questa la nota presente sul sito dell'Inter: "Nella giornata odierna è stato ufficializzato il programma delle Fasi Finali del campionato Primavera 1 TIM. L'Inter di Armando Madonna, già qualificata per le Final Four, scenderà in campo martedì 11 giugno alle ore 18 a Sassuolo. L'eventuale finale scudetto è prevista venerdì 14 giugno alle 20.45 allo stadio Tardini di Parma".