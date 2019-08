Inter Primavera, campionato 2019/2020: esordio a Pescara. Il calendario

L'Inter Primavera di Armando Madonna si prepara alla nuova stagione. I nerazzurri proveranno a vincere il titolo nazionale, sfumato quest'anno in finale, dopo aver vinto le due edizioni precedenti.

Una stagione che inizierà il 14 settembre, con l'esordio in trasferta a Pescara. Ecco la nota presente sul sito ufficiale del club nerazzurro: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha ufficializzato il calendario del Campionato Primavera 1 TIM - "Trofeo Giacinto Facchetti", che partirà il prossimo 14 settembre con la stessa formula dello scorso anno. Al termine della Regular Season le due società classificatesi al primo e secondo posto accedono direttamente alla Fase Finale (in programma dal 2 al 10 giugno 2020); la terza, la quarta, la quinta e la sesta classificata, disputano i Play Off di qualificazione alla Fase Finale. Invece, le due società classificatesi al quindicesimo e al sedicesimo posto retrocedono direttamente al Campionato Primavera 2, mentre le due società classificatesi al tredicesimo e al quattordicesimo posto disputano il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1".

"Ecco il calendario completo dei nerazzurri di Armando Madonna: 1^ GIORNATA (andata 14.09.19 - ritorno 25.01.20) Pescara vs INTER; 2^ GIORNATA (andata 21.09.19 - ritorno 01.02.20) INTER vs Fiorentina; 3^ GIORNATA (andata 28.09.19 - ritorno 08.02.20) Napoli vs INTER; 4^ GIORNATA (andata 05.10.19 - ritorno 15.02.20) INTER vs Juventus; 5^ GIORNATA (andata 19.10.19 - ritorno 22.02.20) Genoa vs INTER; 6^ GIORNATA (andata 26.10.19 - ritorno 29.02.20) INTER vs Bologna; 7^ GIORNATA (andata 02.11.19 - ritorno 07.03.20) INTER vs Roma; 8^ GIORNATA (andata 09.11.19 - ritorno 14.03.20) Sampdoria vs INTER; 9^ GIORNATA (andata 23.11.19 - ritorno 04.04.20) INTER vs Torino; 10^ GIORNATA (andata 30.11.19 - ritorno 18.04.20) ChievoVerona vs INTER; 11^ GIORNATA (andata 07.12.19 - ritorno 25.04.20) Lazio vs INTER; 12^ GIORNATA (andata 14.12.19 - ritorno 02.05.20) INTER vs Sassuolo; 13^ GIORNATA (andata 21.12.19 - ritorno 09.05.20) Atalanta vs INTER; 14^ GIORNATA (andata 11.01.20 - ritorno 16.05.20) INTER vs Empoli; 15^ GIORNATA (andata 18.01.20 - ritorno 23.05.20) Cagliari vs INTER".