Inter Primavera, altro pareggio per Chivu: con l'Atalanta finisce 1-1

L'Inter Primavera allenata da Christian Chivu pareggia in casa dell'Atalanta.

A Bergamo infatti, il settore giovanile nerazzurro è passato in svantaggio dopo appena 10' a causa della rete dell'attaccante della Dea Sidibè. Da qui in poi, fino alla chiusura del primo tempo, una gara molto tattica. In avvio di secondo tempo la squadra di Chivu reagisce benissimo e al minuto 49 trova la rete del pareggio grazie a Casadei.

Un pareggio prezioso che però non fa altro che fomentare la Dea che inizia a pressare e mettere in difficoltà l'estremo difensore interista Rovida mediante alcuni spunti partiti dai vari Oliveri, Sidibè e Renault. Nonostante la forte pressione dei padroni di casa però, l'Inter è riuscita ad uscire dal campo con un punto in saccoccia.