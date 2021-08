Inter, la Primavera vince con l'Atalanta. Carboni regala i tre punti a Chivu

INTER - E' iniziata oggi la stagione di Cristian Chivu sulla panchina della Primavera dell'Inter che ha sfidato l'Atalanta di Brambilla. La gara, andata in scena alle 14:30, si è disputata in uno Stadio Breda aperto al 50% del pubblico.

Il match ha mostrato subito un'Inter guerriera. Chivu si è affidato al 4-3-1-2 per contrastare l'Atalanta e si è affidato alla coppia d'attacco Owusu-Abiuso con Jurgens trequartista per provare a far male alla retroguardia bergamasca. Primi 45 minuti dell'Inter quasi perfetti.

I padroni di casa sfiorano spesso il vantaggio e soprattutto giocano un bel calcio. La squadra di Chivu mette a segno un uno-due micidiale che sembra stendere l'Atalanta. Al minuto 35 Abiuso, di collo destro, firma l'1-0 e poi subito, al minuto 36, Fabbian di testa deposita il 2-0 e il doppio vantaggio a pochi minuti dal termine del primo tempo. Inter fantastica nella prima frazione di gara che però cala tanto nel secondo tempo. L'Atalanta di Brambilla approfitta del calo interista e prende campo. Al minuto 70 l'attaccante Omar accorcia le distanze. Brutto colpo per Chivu e i suoi che non riescono a rendersi pericolosi ed al minuto 80 subiscono il pareggio. Doppietta di Omar che riporta il match in parità. Ma l'Inter non muore mai.

Al minuto 86, ormai agli sgoccioli del match, Peschetola con un filtrante stupendo pesca Carboni che la mette sotto al sette col piattone. 3-2 Inter ed estasi per i padroni di casa. Finisce così la prima gara del campionato Primavera dell'Inter, Chivu vince e ottiene 3 punti pesanti.