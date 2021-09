Inter Juve Primavera, i ragazzi di Chivu crollano 0-2

Pochi giorni prima della gara di Youth League contro lo Shakhtar Donetsk, i ragazzi di Christian Chivu hanno ospitato allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni la Juventus di Andrea Bonatti con i bianconeri che hanno superato i rivali in trasferta per 0-2.

Il primo squillo della partita è arrivato al minuto 21 con il nerazzurro Iliev che ha impegnato l'estremo difensore bianconero Senko con un tiro che è stato smanacciato in calcio d'angolo. Appena 4 minuti dopo arriva il vantaggio juventino mediante Turco. Carboni commette un errore in difesa che viene sfruttato da Mulazzi con quest'ultimo che ha servito a Turco l'assist per il gol del vantaggio.

Al minuto 32 la Juventus raddoppia, questa volta con Turicchia assistito da Iling. La prima frazione di gioco si conclude con il risultato di 0-2 e con i ragazzi di Chivu in evidente difficoltà. Il secondo tempo si apre con l'ennesimo squillo della Juventus che ci prova con Omic, disinnescato dal portiere nerazzurro Botis. Da qui in poi l'Inter stenta a creare occasioni pericolose con il portiere juventino Senko che viene chiamato in causa pochissime volte. Adesso la squadra nerazzurra vuole archiviare quanto prima tale sconfitta per concentrarsi sulla sfida di Youth League contro lo Shakhtar Donetsk.