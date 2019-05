Inter, hai l'oro in casa: due giocatori tra i migliori d'Europa

Da molti anni la giovanili dell'Inter sono protagoniste nei vari campionati di categoria. Tanti i trofei e i titoli vinti nelle ultime stagioni. Tanti i giocatori selezionati dai rispettivi ct della nazionali giovanili italiane. Ieri si è concluso l'europeo Under 17, con l'Italia che è stata sconfitta in finale dall'Olanda 4-2. Anche nella passata stagione, gli olandesi hanno battuto gli azzurrini proprio in finale.

Nella rosa dell'Italia, sono stati chiamati cinque nerazzurri: Esposito, Pirola, Moretti, Squizzato e Bonfanti. Tre i titolari che hanno giocato la finalissima contro l'Olanda: Esposito, Pirola e Moretti. Al termine del torneo, la Uefa ha stilato la Top 11 dell'europeo Under 17. Nel 4-5-1 presentato dagli osservatori della Uefa, hanno trovato un posto il difensore Pirola e l'attaccante Esposito.

Anche il sito ufficiale dell'Inter ha riportato la notizia. "Dopo un percorso perfetto gli azzurrini dell'Under 17 si sono fermati nella finale dell'Europeo giocata contro l'Olanda, conquistando comunque l'accesso automatico al Mondiale di categoria. All'interno del gruppo azzurro 5 ragazzi del Settore Giovanile interista, tra cui Lorenzo Pirola e Sebastiano Esposito inseriti nella formazione top 11 del torneo. Unico attaccante nel 4-5-1 selezionato dagli osservatori tecnici UEFA, Esposito è stato protagonista assoluto del reparto offensivo grazie alle doti mostrate nel torneo: 480 minuti giocati solo nelle fasi finali, 2 assist e 4 gol segnati, in ultimo la perfetta punizione nella semifinale contro la Francia. Premiato anche il difensore classe 2002 Lorenzo Pirola che ha accompagnato la marcia della sua nazionale fino alla finale grazie alle qualità dimostrate sul campo, contribuendo anche con la rete segnata contro la Spagna.