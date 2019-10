Inter Borussia - Ospiti in vantaggio, gol del baby fenomeno tedesco

Sono bastati solamente sette minuti al giovane fenomeno tedesco di origini camerunesi, Youssoufa Moukoko, per portare in vantaggio Borussia Dortmund.

Per l'attaccante è il primo gol in Youth League, mentre in campionato ha già messo a segno la bellezza di 15 gol in 8 gare. Dunque Inter zero Borussia 1.