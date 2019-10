Inter Borussia - Finisce il primo tempo, grande prova di forza dei nerazzurri

La terza gara di UEFA Youth League inizia nel peggiore di modi per l'Inter, dopo soli sette minuti, Youssoufa Moukoko porta in vantaggio gli ospiti con un piazzato all'angolino.

I ragazzi di mister Armando Madonna non hanno certo digerito lo schiaffo iniziale, infatti dopo 15 minuti arriva, perentorio, il pareggio di Tibo Persyn, che dalla destra salta un uomo e scaraventa il pallone in rete. Otto minuti più tardi Squaizzato lancia in profondità Fonseca, buco della difesa del BVB, Matias salta abilmente il portiere e mette il pallone in rete, siglando il 2 a 1.

Rimonta completata in un tempo solo per i giovani nerazzurri.