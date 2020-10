Inter-Ascoli 2-0, la Primavera di Madonna torna a vincere

Dopo la sconfitta di settimana scorsa a Ferrara contro la Spal, l'Inter Primavera guidata da Armando Madonna torna alla vittoria nella terza giornata del campionato di categoria battendo in casa 2-0 l'Ascoli.

Le reti sono arrivate entrambe nel primo tempo con Oristanio e Bonfanti. Al 15' l'Inter sblocca il risultato con il suo numero 10 che avvia l'azione allargando sulla destra per Moretti, il quale crossa a centro area proprio per il colpo di testa di Oristanio. Tre minuti più tardi Squizzato ruba palla sulla trequarti verticalizzando per Bonfanti che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia.

Il resto della partita scorre via senza particolari pericoli per la formazione di Madonna, che ritorna ad ottenere i tre punti.