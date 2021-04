Primavera - Inter-Cagliari, le ufficiali: riecco Oristanio-Satriano in attacco

È un'Inter che va alla ricerca della vittoria quella che scenderà in campo contro il Cagliari alle 11 al Suning Training Center . I ragazzi di Madonna cercheranno di riscattare l'ultimo pareggio ottenuto contro il Genoa, facendo molta attenzione a ciò che avviene alle loro spalle con la Juventus e la Spal che continuano ad avvicinarsi minacciose verso il terzo posto. Buone notizie per Madonna che ritrova Oristanio dal primo minuto.

Tre pareggi , una sconfitta ed una sola vittoria nelle ultime cinque giornate per i nerazzurri (6 punti su 15 conquistati), che rimangono così a due punti dalla Roma e a quattro dalla capolista Sampdoria che in questa giornata affronterà proprio la Juventus che si trova a -2 dall'Inter. Contro ci sarà un Cagliari (undicesimo in classifica a quota 24 punti) reduce da tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque giocate. Un rendimento altalenante per i sardi, allenati da Agostini,che non sono ancora al sicuro dalla zona retrocessione/play out.

Le ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Sangalli, 11 Squizzato, 7 Vezzoni; 10 Oristanio, 9 Satriano.

CAGLIARI (4-2-3-1): 1 Ciocci; 2 Piga, 6 Iovu, 4 Boccia (C), 3 Michelotti; 8 Kourfalidis, 5 Conti; 11 Luvumbu, 10 Delpupo, 9 Desogus; 7 Contini.