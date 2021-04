Primavera, Genoa 1-1 Inter: occasione sprecata dai nerazzurri

Non basta il gol di Vezzoni per espugnare Genova. Un bel calcio di punizione dalla sinistra affidato all'argentino, con una traiettoria velenosa solo sfiorata da Satriano e Bonfanti che beffa Agostino, aveva aperto il secondo tempo infondendo fiducia ai ragazzi di Madonna in vista del finale di gara.

Il Genoa però è avversario ostico, e l'Inter perde così due punti fondamentali in ottica campionato. Nel primo tempo, lo ricordiamo, aveva segnato Della Pietra: dopo, il rigore parato da Stankovic a fine primo tempo.

Al triplice fischio dell’arbitro è pareggio per 1-1 nella 19^ giornata di campionato.