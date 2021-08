La cantera nerazzurra - Zanotti, giovane speranza per la corsia di destra

Scelto come uno dei ragazzi della Primavera da portare in ritiro con i grandi, da parte di Simone Inzaghi, e unico giocatore della squadra di Christian Chivu rimasto con i grandi per allenarsi. Mattia Zanotti, terzino destro dell’Under 19 nerazzurra classe 2003, si sta dimostrando un elemento valido su cui fondare l’immediato della cantera interista e, soprattutto, il futuro della corsia destra.

Un giocatore che già nella passata stagione, con Armando Madonna, da sotto-quota, era riuscito a ritagliarsi uno spazio davvero molto importante nella Primavera. Terzino polivalente, dal momento che offre grandi garanzie tecnico-tattiche sia giocando da quarto di difesa, sia giocando come quinto a centrocampo, come fatto spessissimo la passata stagione. Dotato di grandi caratteristiche tecniche, riesce a distreggiarsi bene sia in fare di spinta, sia in fase difensiva. In passato soffriva spesso nell’uno contro uno contro l’avversario di turno, fondamentale in cui, adesso, è migliorato tantissimo, tanto da renderlo un punto di forza del suo bagaglio tecnico.

Dopo una stagione da protagonista con la formazione Primavera, Zanotti ha convinto anche gli addetti della prima squadra tanto da rimanere in prima squadra. Vedremo se la spola tra prima squadra e settore giovanile continuerà per tutta la stagione, con la possibilità di un esordio. Intanto, adesso, inizierà una nuova stagione con il nuovo allenatore, Christian Chivu, che proviene da una scuola importante come quella dell’Ajax che, nella crescita e nella gestione dei giovani, la fa da maestra. Mattia Zanotti si allena e cresce, per un futuro che, ci si augura, possa essere molto importante.