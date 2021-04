La cantera nerazzurra - Satriano, l’oro uruguayano dell’Inter

La tradizione uruguayana dell’Inter, potrebbe iscrivere all’interno della sua storia un nuovo grande talento. Parliamo di Martin Satriano, attaccante imponente – è alto quasi un metro e novanta – che con la formazione Primavera sta mostrando tutto il suo valore. Il centravanti classe 2001, dopo l’acquisto da parte dell’Inter dal Nacional Montevideo – dopo aver battuto la concorrenza del Cagliari – ha mostrato, nella passata stagione, sprazzi del suo grande talento, interrotto, poi, dalla pausa ai campionati dovuta al Covid-19.

Quest’anno, per fargli apprendere ulteriormente i dettami del calcio europeo ed italiano, è stato ancora dirottato nel settore giovanile, con qualche esperienza in prima squadra. Il giovane, che in tanti paragonano a Zlatan Ibrahimovic, ha fatto parlare di sé proprio per il saper abbinare ad una grande stazza, una tecnica sopraffina e numeri da giocoliere che ricordano l’esuberanza giovanile proprio dell’attaccante svedese. La sua doppietta nel derby Primavera lo ha consacrato come uno dei migliori talenti della squadra di Armando Madonna e lui non ha voglia di smettere.

Si dice che all’Inter siano arrivate già delle richieste importanti da parte di big d’Europa come Manchester City e soprattutto Arsenal, ma al momento i nerazzurri non ci sentono ed hanno intenzione di far crescere e migliorare questo grande talento. Dall’Uruguay all’Italia, con l’Inter nel destino, Martin Satriano è pronto ad imporsi anche nel calcio dei grandi, con quello che sa fare meglio: il gol.