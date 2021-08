La cantera nerazzurra - Jurgens, molto più di un centravanti per Chivu

Una delle armi che la formazione di Christian Chivu avrà a sua disposizione nella prossima stagione di sicuro è il reparto avanzato. Un reparto che, di fatto, al momento, gode di una grande abbondanza, ma soprattutto di grande qualità, cosa che di sicuro metterà in difficoltà il nuovo allenatore della Primavera nerazzurra. Uno dei nomi più interessanti, a tal proposito, è quello del centravanti estone classe 2003, Oliver Jurgens, che l’Inter aveva attenzionato quando era passato in prestito dal Verona alla Roma e che poi, nella stagione 2020/2021 ha deciso di prelevare per una cifra di circa 250 mila euro.

Un giocatore davvero molto interessante che ha mostrato molto del suo repertorio anche nella sua esperienza in nerazzurro. Un centravanti che fa della tecnica la sua arma migliore, cosa che gli consente di essere non solo un grande cucitore di gioco, ma un grande punto di riferimento in avanti e un regista avanzato capace di far girare tutta la squadra. Si tratta di un attaccante sicuramente moderno e dotato di movenze eleganti e di un ottimo cambio passo che, nel momento in cui prova la giocata personale, gli consente di essere molto pericoloso nella creazione della superiorità numerica.

L’Inter ha fatto un investimento su di lui e la prossima stagione avrà l’ultimo step da fare: quello di convincere Chivu a farne uno dei perni in mezzo a tanta concorrenza e fare in modo che possa fare da spola con la prima squadra. Le qualità ci sono, adesso vanno messe in mostra e sfruttate nel migliore dei modi. Obiettivo? Crescere e prepararsi per giocare tra i grandi.