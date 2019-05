Formazioni ufficiali Italia Under 20: due ex nerazzurri in squadra

Alle ore 18.00 l'Italia Under20 scenderà in campo allo Stadion Miejski w Gdyni di Gdynia (Polonia) per sfidare i coetanei del Messico.

Nella formazione ufficiale, uscita in questi minuti, sono presenti due ex nerazzurri: l'attaccante Andrea Pinamonti (in prestito al Frosinone) che vestirà la fascia di capitano e Salvatore Esposito, giovane promessa classe 2000, ceduto un anno fa alla Spal.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca

Sono proprio Pinamonti e Esposito, secondo il parere Francesco Oddi, giornalista ed esperto di calcio giovanile, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, i veri pupilli degli azzurrini:

"Zaniolo, Kean e Tonali erano in campo nell'Italia U19 che ha giocato la finale dell'Europeo di categoria e potevano essere a tutti gli effetti parte ancora di questo gruppo, ma non ci saranno perché giocheranno l'Europeo U21. Ho la sensazione che l'Italia snobbi ancora un po' la Nazionale U20, dovrebbe essere più considerata, invece fino a quindici anni fa nemmeno esisteva. Ci sono dei giocatori che non sono stati mandati perché impegnati nei playoff di Serie B, sembra assurdo ma il Mondiale U20 non è una data FIFA e quindi i club possono trattenere gli elementi. Stella della squadra? Pinamonti, poi Scamacca e Pellegrini sono da seguire, così come Esposito".