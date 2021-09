Derby d’Italia per l’Inter Primavera: Chivu sfida la Juventus

Il pranzo di sabato, in attesa della partita dei grandi contro l’Atalanta, vedrà l’Inter Primavera di Christian Chivu sfidare, nel derby d’Italia, la Juventus di Andrea Bonatti in una partita che dirà molto sulle ambizioni e, soprattutto, sulla crescita delle due squadre che, per motivi differenti, non potranno non pensare alla vittoria. Un match che si rivelerà complicato per il tecnico romeno, visto che i baby nerazzurri troveranno una formazione ferita nell’orgoglio e che non potrà perdere altri punti per strada.

La Juventus, infatti, non arriva nel migliore dei modi all’appuntamento. La sconfitta dell’ultimo turno contro il Napoli, in casa, per 2-1 ha lasciato degli strascichi, soprattutto perché la squadra di Bonatti dovrà rinunciare ai già vecchi infortunati Cerri e Soldberg, ma anche e specialmente all’attaccante del Benin, Chibizo, espulso nell’ultima sfida di campionato per un pugno allo stomaco all’avversario Costanzo – per lui è arrivata la squalifica per 3 giornate. Non solo, ma i bianconeri non stanno attraversando il loro miglior momento di forma, ed anche la classifica lo testimonia: soli tre punti in campionato, con una vittoria e due sconfitte, e tredicesimo posto in classifica.

Per quanto riguarda l’Inter, Chivu sembra aver ritrovato il miglior Casadei, dopo la splendida doppietto contro il Bologna, e può contare su un bagaglio tecnico molto importante, con Abiuso pronto a dire la sua in attacco. Le situazioni da risolvere, semmai, sono sulla tenuta difensiva che, a dispetto del primo posto in classifica a pari merito con Roma e Cagliari, vede la Primavera nerazzurra avere incassato sei gol in tre partite. Troppi per una squadra che sicuramente deve crescere come collettivo.

La sfida è sicuramente interessante, al momento, per obbiettivi diversi, con la Juventus che può accorciare sulla squadra nerazzurra, sperando di poter recuperare per le prime posizioni, mentre l’Inter non vuole perdere la scia delle altre concorrenti al tricolore. Vedremo se Chivu riuscirà a trovare le contromisure giuste per portare a casa i tre punti.