Inter Primavera, l’Italia under 19 convoca quattro nerazzurri per lo stage

L’Inter ne porta quattro in azzurro

Il sito ufficiale dell’Inter rende noto che quattro giocatori della Primavera sono stati convocati dall’Italia Under 19. Si tratta di Lorenzo Gavioli, Davide Merola, Marco Pompetti e Nicola Tintori, i quali si presenteranno a Coverciano per lo stage che si terrà dal 23 al 26 settembre. In tale date avverrà la preparazione alla prima fase di qualificazione al campionato Europeo di categoria.

Bella notizia per la realtà nerazzurra che anche lo scorso anno ha regalato soddisfazioni per i successi ottenuti. Nel nuovo corso con Armando Madonna è arrivata la prima vittoria all’esordio in Campionato ed il pareggio in Youth League contro il Tottenham per 1-1.