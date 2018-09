Inter prima in Serie A: la speciale classifica che (non) esalta

L’Inter prima in Serie A, ecco la particolare classifica che non lascia scampo. Esaltante? Anche no.

In questo primo scorcio di stagione abbiamo avuto modo di ammirare i due volti dell’Inter, sia in negativo che in positivo. Sta a mister Luciano Spalletti tentare di raddrizzare una tendenza apparsa troppo negativa in questo primo periodo. Lo si evince anche dai numeri e dalle statistiche.

Inter da primato per cross sbagliati: la classifica della Lega che fa sorridere ben poco.

L’Inter è la squadra che ha sbagliato più cross fino ad ora nel campionato italiano. I numeri diramati dalla Lega calcio sul proprio sito ufficiale dicono questo. Sono esattamente 34 i cross sbagliati su 62 tentati. 45% di precisione all’incirca. Cifre che possono e devono essere migliorate. Spalletti dovrà lavorare anche su questo. Il primato c’è. Ma i tifosi si aspettano ben altri titoli.