Inter, preoccupazione per Nainggolan: si teme lungo stop (GdS)

Inter, infortunio per Nainggolan

L’Inter porta a casa il derby, ma perde i pezzi in vista di Barcellona e Lazio. Già perché a fine partita, ci sono un infortunato e due acciaccati. L’infortunato è Radja Nainggolan, uscito anzitempo a causa di alcuni contatti subiti alla caviglia dal centrocampista rossonero Lucas Biglia. Il belga, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, starà fuori per un po’.

La caviglia era molto gonfia ieri sera, infatti è stata subito trattata con ghiaccio per cercare di riassorbire il più velocemente possibile la distorsione. Ovviamente un po’ di ghiaccio non basta, e infatti nella giornata di oggi Radja dovrebbe essere sottoposto agli accertamenti di rito per stabilire entità dell’infortunio e tempi di recupero.

Con ogni probabilità, salterà la sfida contro il Barcellona di mercoledì sera e quella contro la Lazio di domenica. Due sfide che avrebbe voluto giocare e che, invece, sarà costretto a guardare dalla tribuna.

Perisic e Brozo acciaccati

Non c’è solo Nainggolan nel “reparto infermi” della Pinetina. Anche Brozovic e Perisic, infatti, hanno terminato la partita con più di un acciacco fisico. Molti tifosi infatti hanno notato la vistosa fasciatura alla coscia sinistra di Brozovic. Fasciatura che gli ha impedito ulteriori problemi muscolari.

Perisic invece è rimasto vittima di una contusione alla gamba destra, in uno dei tanti scontri di gioco di questo derby. Entrambi saranno valutati giorno per giorno, ma il rischio che mercoledì a Barcellona non ci siano c’è.