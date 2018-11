Inter, preoccupano le condizioni di Vrsaljko: ecco l’esito degli esami

Inter,gli esami di Vrsaljko: elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per il croato

Le gare di National League non hanno portato buone notizie a Spalletti soprattutto dalla Nazionale croata. Vrsaljko, infatti, durante la gara con l’Inghilterra è uscito per infortunio dopo appena venticinque minuti di gioco. Oggi sono stati effettuati gli esami e Spalletti non può che sperare in un recupero veloce del croato.

Presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano sono stati svolti gli esami del croato. Esami che hanno evidenziato un’innovazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Solo nei prossimi giorni verranno rivalutate le condizioni di Vrsaljko, si legge sul sito ufficiale dell’Inter. Molto probabilmente salterà il Frosinone sperando in un recupero già con il Tottenham. Da qui a fine anno i nerazzurri avranno un vero e proprio tour de force tra Champions e campionato e Spalletti avrà bisogno di tutti.