Inter, prende quota il nome del successore di Handanovic

Inter: si pensa al futuro

Samir Handanovic giocherà, finalmente, la Champions con l’Inter quest’anno. Dopo aver esordito con la maglia dell’Udinese, l’estremo difensore sloveno non ha alcuna presenza sul palcoscenico europeo più suggestivo con la casacca interista.

In Corso Vittorio Emanuele stanno però studiando quale potrebbe essere il sostituto ideale dell’ex Udinese. Handanovic, infatti, non è più giovanissimo ed in qualche partita ha anche commesso svariati errori di valutazione che hanno compromesso il risultato.

L’Idea

La volontà del ds di Ausilio è quello di portare in nerazzurro Alphonse Areola, in scadenza con il Psg. Il portiere, classe ’93, potrebbe non rinnovare il suo contratto con i francesi che hanno deciso di puntare sull’esperienza di Gigi Buffon.

Ieri Areola ha esordito con la maglia della nazionale francese e si è reso protagonista di ottimi interventi che hanno permesso alla sua squadra di uscire indenne dal match di National League contro la Germania. Sarebbe un vero acquisto per il futuro.