Inter, Porrà: “Marotta? Il suo futuro può essere a tinte nerazzurre”

Porrà: “Anche il Napoli potrebbe fare un tentativo”

Giorgio Porrà, noto giornalista di Sky sport, si esprime in merito al futuro di Marotta, ormai ex amministratore delegato della Juventus. Il professionista potrebbe dventare uno dei pezzi pregiati del mercato manageriale. Le big d’Italia e d’Europa sono pronte a comporre un’asta di primo ordine al fine di conquistare le prestazioni sportive dello stesso direttore ex Sampdoria. “Ci sono pochi dubbi sul fatto che sia il miglior manager in questo momento sul mercato. Ha sorpreso molto questo suo distacco, fortunato chi se lo porterà a casa. Io credo che Marotta punti a restare a Milano con preferenza Inter. È possibile che anche il Napoli faccia qualche tentativo di portarselo a casa. Se devo fare un piccolo pronostico, io lo vedo più in direzione Inter, credo sia anche la sua preferenza e principale destinazione“ – ha affermato il giornalista -.

Le prossime sottimane, o i prossimi mesi, saranno decisivi in questo senso per far sì che il direttore scelga la sua prossima destinazione. Nel caso in cui l’Inter riuscisse ad assicurarsi le sue prestazioni, Marotta, operando al fianco di Ausilio, riuscirebbe ad accumulare esperienza e sagacia. I colpi che l’ex Samp ha effettuato negli ultimi anni non sono un caso. Dai parametri zero Pogba e Pirlo ai grandi colpi Higuain e Cristiano Ronaldo. Ci sono tutti i preuspposti per far sì che il manager entri a far parte dello staff nerazzurro. Per il momento, però, si tratta solo di voci. Il mercato entra già nel vivo.