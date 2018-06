Inter, Politano sceglierà tra due numeri. Ci sarà anche lui il giorno 9

Politano interista

L’Inter in due settimane ha ufficializzato Radja Nainggolan e Matteo Politano. L’esterno italiano ha sostenuto ieri le visite mediche al centro Humanitas per poi recarsi in sede e firmare il suo nuovo contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, la svolta è arrivata grazie a Odgaard che ha detto si alla proposta del Sassuolo. Il Ragazzo Primavera è valutato 5 milioni sul quale è presente il diritto di recompra per i nerazzurri. 8 milioni per il primo anno e 13 per il secondo.

Politano si trasferisce all’Inter con la formula del prestito oneroso (5 mln) con diritto di riscatto (fissato a 20) mentre il giocatore firma un contratto di un anno più altri 4 che scatteranno in caso di acquisto definitivo.

L’ex giocatore del Sassuolo potrebbe scegliere come numero di maglia il 7( lo ha accompagnato nella sua avventura a Pescara) o il 16( quello con il quale ha avuto il salto di qualità con la casacca del Sassuolo). Sicuramente sarà anche presente al primo giorno di ritiro previsto per il giorno 9 Luglio.

Politano ha fatto già sapere di essere entusiasta di vestire la maglia nerazzurra e sarà a disposizione del tecnico con il quale parlerà del ruolo in campo. Nell’ultima stagione in Emilia è stato impiegato anche da seconda punta nel 3-5-2