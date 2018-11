Clamorosa conferma: i nerazzurri sono davvero su Pogba

Mercato Inter | Dall’Inghilterra una clamorosa conferma: nerazzurri mettono Pogba in cima alla lista

Mercato Inter, Pogba | La sessione di calciomercato più attesa non per i nerazzurri non è tanto quella di gennaio, nonostante sia imminente, quanto quella estiva. E questo principalmente per due motivi. In primis finalmente la società sarà libera dai vincoli derivanti dal FFP. E poi c’è la grande curiosità di vedere all’opera Giuseppe Marotta nelle vesti di amministratore delegato dell’Inter.

Da quando si è capito che il dirigente italiano era praticamente parte della società guidata da Suning è partito il vortice di nomi che potrebbe portare a Milano come biglietto da visita della sua nuova avventura. Tra questi è spiccato sin da subito Paul Pogba.

Il centrocampista francese è stato forse i miglior colpo realizzato da Marotta ai tempi della Juventus. Un giovane a parametro zero, diventato in pochi anni uno dei migliori centrocampisti al mondo. Con lui la Juventus ha realizzato una plusvalenza di circa 120 milioni di euro.

Ebbene viste le cifre e visto l’ingaggio la possibilità che Pogba potesse trasferirsi all’Inter in estate è da subito apparsa un’utopia. Eppure si sa che Suning in estate ha l’intenzione di realizzare un super colpo.

E la notizia di oggi è che anche The Sun, noto tabloid inglese, ha confermato l’interesse dei nerazzurri per il francese. Se più indizi fanno la prova allora questa volta i tifosi possono davvero sperare nella realizzazione di un grande sogni di mercato.