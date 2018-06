Inter: plusvalenze, game over vicino e con un jolly da giocare

Inter: il nodo plusvalenze è quasi sciolto

(Inter) Dall’anno scorso il 30 giugno si è trasformato per l’Inter in uno spartiacque. Prima di questa data ricorre un imperativo cui dover adempiere: le plusvalenze.

Anche quest’anno il termine vede l’Inter in grado di rispettare gli impegni derivanti dal FFP, forse addirittura con un po’ di ansia in meno rispetto allo scorso anno. E addirittura trovando anche il tempo di portare a Milano un tipino come Nainggolan. Circa 45 milioni questo è il target da raggiungere, dopo di che Piero Ausilio ed il suo staff potranno dedicarsi anima e corpo al mercato, quello vero.

35 milioni sono già in saccoccia, dopo le ultime cessioni di Santon e Zaniolo. Restano ancora da definire le posizioni di altri giocatori la cui cesione dovrebbe garantire il raggiungimento dell’obbiettivo (Nagatomo, Puscas, Manai).

Ausilio ha un asso nella manica

Ricordando sempre il jolly che Ausilio non ha ancora giocato, riservandosi la carta per un eventuale stato di difficoltà dell’ultimo minuto. Ne fa cenno la Gazzetta dello Sport di oggi. “Basterebbe anche la sola cessioni di Andrea Pinamonti, stella del vivaio interista”, per sancire il game over finale.

“La punta Nazionale Under 19 ha appena affrontato gli scritti della maturità e a breve penserà al futuro. Per l’Inter potrebbe rivelarsi una miniera d’oro”.</em>

Ieri Il Secolo XIX, quotidiano genovese, riportava qualcosa in più di una semplice voce secondo la quale la punta dell’Inter potrebbe trasferirsi nella città della Lanterna, sponda rossoblu, “per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, con diritto di recompra a favore dei nerazzurri intorno ai 20 milioni. […] Secondo il giornale ligure, l’operazione si inserirebbe in quella più complessiva che ha già portato Radu al Genoa e che dovrebbe vedere anche Valietti in rossblu dai prossimi giorni. Il viaggio inverso verso Milano sarebbe invece già pronto per i due giovani genoani Salcedo e Serpe.

Nelle scorse settimane Pinamonti era stato avvicinato ripetutamente al Sassuolo, già vicino all’acquisto del ragazzo nello scorso inverno, poi alla Roma nell’ambito del trasferimento di Nainggolan a Milano.

