Inter, piove sul bagnato, difesa in emergenza: in due rischiano il forfait

Contro il Tottenham uomini più che contati in difesa

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, analizza anche la situazione infortuni in casa Inter, in particolare in difesa.

“Spalletti ha un’emergenza sulle fasce per la partita con il Tottenham: Vrsaljko alza bandiera bianca, D’Ambrosio va considerato in dubbio, Dalbert è fuori lista, l’unico sicuro di giocare è Asamoah, ieri lasciato inizialmente in panchina.

Vrsaljko preoccupa, D’Ambrosio in forte dubbio

“La situazione più preoccupante è quella di Vrsaljko. Il croato ieri ha visto la partita dalla tribuna: il ginocchio sinistro continua a far male. Si tratta di un’infiammazione, è un guaio che il croato si porta avanti dai quarti di finale del Mondiale contro la Russia.

E martedì scorso, contro la Spagna, il laterale ha nuovamente accusato un fastidio nella stessa zona. Risultato: tribuna contro il Parma e soprattutto navigazione a vista per quanto riguarda i tempi di recupero. Lo staff medico procederà con una terapia conservativa: nessun intervento al ginocchio è programmato, nella speranza di un’evoluzione positiva.

Verso il Tottenham, Lautaro Martinez ancora probabile out

La rosea poi continua l’analisi. “In dubbio per il Tottenham c’è anche D’Ambrosio. «Ci sta che possa non recuperare», ha detto un pessimista Spalletti nel post partita. In realtà si tratta di una semplice contusione alla coscia: il dolore è elevato, ma comunque sono escluse lesioni muscolari, motivo per cui lo staff medico nerazzurro non è così negativo sulla possibilità di recupero.

In attacco è da considerare improbabile il recupero di Lautaro Martinez, alle prese con un guaio muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare anche le amichevoli con l’Argentina. Mal comune mezzo gaudio, chissà se vale anche per l’Inter. Pochettino infatti non avrà il portiere Lloris e arriva a Milano con il dubbio legato a Dele Alli. Ognuno ha i suoi problemi, vien da dire. L’Inter un po’ di più”.

Fonte: GDS